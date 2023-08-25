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الجزائر تفضل «التفاوض» في أزمة النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 11:25 صباحا
الجزائر تفضل «التفاوض» في أزمة النيجر
الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان. (الإنترنت)
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في إطار جهودها للوساطة في أزمة النيجر، أوفدت الجزائر المعارِضة لأي تدخل عسكري الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر، الخميس، حيث التقى خصوصا رئيس الوزراء المعين من النظام العسكري، وفق مصادر رسمية، وقال مقرمان في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية النيجرية إن «التدخل في النيجر ستكون له عواقب وخيمة ليس على النيجر فحسب لكن أيضا على كل دول المنطقة»، مؤكدا أنه يفضل «التفاوض». 

وأوضحت الخارجية الجزائرية في وقت سابق الخميس على منصة «إكس» أن مقرمان سيجري خلال زيارته «سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار» من النيجر، وقالت إن هذه الزيارة تأتي «في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر بما يجنبه وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر».

وبحسب إذاعة «صوت الساحل» الوطنية في النيجر، التقى مقرمان رئيس وزراء النيجر المعين من النظام العسكري علي محمد الأمين زين بحضور عدد من أعضاء حكومته - وزير الدفاع ساليفو مودي، ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير العدل علي داودا، وتأتي الزيارة بعدما بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء جولة مباحثات في ثلاث من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هي نيجيريا وبنين وغانا للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها.

وأسهمت الخارجية الجزائرية بكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية عدد من النزاعات الدولية، وفي 6 أغسطس، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه «يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري» من خارج النيجر سيمثل وفق تعبيره «تهديدا مباشرا للجزائر» وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك حل من دوننا. نحن أول المعنيين». 

وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر كما أن الجزائر أكبر دولة في إفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها. 

وبعد الإطاحة في 26 يوليو بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت «إيكواس» في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة من غرب إفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر، بينما أكد رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت أن التدخل العسكري لن «يكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها».

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال «منطقة الساحل بكاملها»، مشيرا إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر، وحذر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات دينية متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

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