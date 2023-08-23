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مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 09:05 مساء
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
موقع تحطم الطائرة العسكرية اللبنانية في بحمدون. (الإنترنت)
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قال الجيش اللبناني في بيان الأربعاء إن جنديين قتلا وأصيب آخر في سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريبات.

وأفاد بيان، صادر اليوم، عن مكتب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بأن ميقاتي تواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للحصول على تفاصيل عن سقوط الطائرة الهليكوبتر، بحسب «رويترز».

طوافة تابعة للقوات الجوية اللبنانية
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طوافة تابعة للقوات الجوية اللبنانية سقطت في منطقة حمانا بالقرب من ثكنة بحمدون . 

وأشارت «لبنان 24» إلى أن حادث سقوط طوّافة الجيش في بحمدون حصل بعد قيامها بإيصال عسكريين في مهمّة تدريبية سببه عُطلٌ مُفاجئٌ أدّى إلى سقوط الطوافة حيث تأكّدَ استشهاد عنصرين ونجاة ثالث لا يزال عالقاً داخل حطام الطائرة

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