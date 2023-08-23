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شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 06:44 مساء
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
برق يضيء سماء مكة المكرمة في السعودية،22 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أغلقت مدارس في مكة المكرمة أبوابها، الأربعاء، بعد أن ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المدينة الواقعة غرب المملكة لساعات عدة بدءًا من مساء الثلاثاء، على ما أفاد شهود.

وفيما كان المصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام نحو الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحليّ، ضربت صاعقة من البرق فندق فيرمونت مكة في برج الساعة الشهير، مضيئة سماء العاصمة المقدسة، بحسب «فرانس برس».

وأفاد الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني أنّ سرعة الرياح تجاوزت 80 كلم/الساعة. وأشار إلى أنّ هذه القوة مشابهة للعاصفة التي تسبّبت بسقوط رافعة في الحرم في 2015، في حادث أودى بحياة أكثر من مئة شخص وأصاب العشرات بجروح، إلا أنّه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية، الثلاثاء.

 هطول 45 ملم من الأمطار في الساعة
«تحوّل كل شيء للون الأسود أمامي» مع بداية العاصفة، هكذا تحدث  أبو ميادة وهو أحد سكان مكة، وتابع الرجل الخمسيني «فجأة فقدت السيطرة على السيارة. ولم أتمكن من رؤية أي شيء. بدأت أستمع للقرآن على المذياع. ولم أفهم ما الذي حدث».

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وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) أنّ حي الكعكية السكني في جنوب مكة سجّل هطول 45 ملم من الأمطار في الساعة.

وأرسل عدد من سكان مكة إلى وكالة «فرانس برس» مقاطع فيديو التقطوها تظهر معتمرين خارج المسجد الحرام يحاولون التماسك وسط الرياح العاتية التي أطاحت بالحواجز البلاستيكية الملونة التي تطايرات فوق الأرضية الرخامية الممتلئة بمياه الأمطار.

 «أسوأ» تجربة يتذكرها سكان المدينة 
وقال يوسف وهو أحد سكان المدينة: إنّ شهر أغسطس عادة ما يجلب رياحًا قوية لمكة، لكنّه أكّد أنّ عاصفة الثلاثاء «أسوأ» تجربة يتذكرها. وأكد سكان أن الفيضانات تبددت إلى حد كبير بحلول صباح الأربعاء. رغم ذلك قررت إمارة مكة المكرمة توخي مزيد من الحذر.

وقررت تحويل الدراسة من حضورية إلى إلكترونية، الأربعاء، «نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة، وحرصًا على سلامة الجميع»، حسبما نشرت على منصة «إكس» في ساعة متأخرة، الثلاثاء.

وحذّر مركز الأرصاد، الأربعاء، من مزيد من العواصف المصحوبة بالأمطار والرياح والأمطار في إمارة مكة ومناطق غرب المملكة الخليجية. وأكّد القحطاني أنّ موجة الطقس السيئ هذه «متسقة مع الجانب الفصليّ خاصة في منطقة مكة المكرمة».

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