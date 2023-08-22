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مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 01:03 مساء
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
أحد مراكز عزل حالات كورونا في مصر (أرشيفية الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل أول حالتي إصابة لفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون (EG-5.2).

وقالت الوزارة المصرية إن نتائج التحاليل من مراكز رصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء، حسب بيان لها منذ قليل.

نظام ترصد الأمراض التنفسية
وأوضحت أن قطاع الطب الوقائي يطبق نظاما دقيقا لرصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية المصرية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، مشيرا إلى تطبيقه في 450 مستشفى.

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه يجرى الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، وأخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويجرى عمل فحص للإنفلونزا و«كوفيد-19» والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

وأكدت أن أعراض الإصابة بتمحور (EG-5.2) هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

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