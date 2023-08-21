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مصرع جندي فرنسي في تدريب على مكافحة الإرهاب بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 03:22 مساء
مصرع جندي فرنسي في تدريب على مكافحة الإرهاب بالعراق
جنود فرنسيون في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين إن جنديا فرنسيا لقي حتفه في العراق أمس الأحد خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يتوفى في العراق خلال ثلاثة أيام.

تدريب فرنسي على القتال في المناطق الحضرية 
وقالت وزارة الدفاع إن نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته، وفق وكالة رويترز.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر «فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه». وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية «لمحاربة الإرهاب».

ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريبية بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة الماضية.

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