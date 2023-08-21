مقتل 8 عناصر في هيئة تحرير الشام في غارات روسية على إدلب

القاهرة - بوابة الوسط

سقط ثمانية مقاتلين على الأقل في ضربات جوية روسية فجر الاثنين، استهدفت نقطة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد «استهدفت طائرات حربية روسية مقراً عسكريا تابعاً لهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة إدلب الغربية (..) وقتلت ثمانية عناصر منهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، على مساحات شاسعة من محافظة إدلب ومناطق متاخمة في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وقال مراسل وكالة «فرانس برس» في المنطقة، إن القصف استهدف منطقة على أطراف مدينة إدلب فيها مسابح ومنتزه صيفي، مضيفا «طوقت هيئة تحرير الشام المنطقة بعد الغارات».

دمار هائل بالبنى التحتية

ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعلنته كل من موسكو حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.

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وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.