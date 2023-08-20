  • Alwasat News
Atwasat

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 11:18 صباحا
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
قوات الاحتلال تتجمع في موقع الهجوم الذي أودى بحياة إسرائيليين في مغسل سيارات ببلدة حوارة جنوب نابلس، 19 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أنّ مدنياً إسرائيلياً أصيب بجروح في الضفّة الغربية المحتلّة، إثر إطلاق جنوده النار على «مشتبه بهم ملثمين» تبيّن لاحقاً أنّهم مدنيّون إسرائيليون.

ووقعت الحادثة في مستوطنة «معاليه ليفونا» قرب مدينة نابلس في شمال الضفّة في الوقت الذي تجري قوات الاحتلال الإسرائيلية، أعمال تمشيط بحثاً عن مشتبه به في قتل إسرائيليين اثنين بالرصاص في بلدة حوارة قرب نابلس السبت، بحسب وكالة «فرانس برس».

الحادثة قيد التحقيق
وبحسب جيش الاحتلال، في بيان اليوم، فإنّ جنوده رصدوا عدداً من «المشتبه بهم ملثمين» في المنطقة قرابة الساعة الثالثة من فجر الأحد، مضيفا أنّ جنوده «فتحوا النار وفق التعليمات المتّبعة ما أدّى إلى إصابة أحد المشتبه بهم»، مشيراً إلى اكتشافه لاحقاً أنّ الملثّمين هم «مواطنون إسرائيليون ملثّمون».

ولم يقدّم الجيش في بيانه مزيداً من التفاصيل، لكنّه نوّه إلى أنّ الحادثة قيد التحقيق.

- مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة

ووقع إطلاق النار غداة مقتل إسرائيليين، في مغسل سيارات في بلدة حوارة جنوبي نابلس. وما زالت قوات الاحتلال تلاحق المنفذ.

وأكّد شهود عيان لوكالة «فرانس برس»، أن القوات الإسرائيلية تجري أعمال تمشيط في قرى عدّة من بينها عقربا وبيتا القريبتان من نابلس.

ويعيش في الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ومقامة على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 3 ملايين نسمة.

وتقع حوارة جنوب مدينة نابلس وقد شهدت خلال الأشهر الأخيرة توتراً بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى «بريكس»
المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى «بريكس»
مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة
مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة
وزير خارجية إيران: ولي العهد السعودي قبل دعوة لزيارة طهران
وزير خارجية إيران: ولي العهد السعودي قبل دعوة لزيارة طهران
الاحتلال يدَّعي اعتراض طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة
الاحتلال يدَّعي اعتراض طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية
«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية...
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال......
المرصد السوري: 10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» بالرقة
المرصد السوري: 10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» ......
المزيد
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا ......
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني في ظل أوضاع صحية صعبة بالسودان
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني في ظل ......
الجامعة العربية تناقش آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية واحتجاز جثامين «الشهداء» الفلسطينيين
الجامعة العربية تناقش آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ......
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق ......
الاحتلال يدَّعي اعتراض طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة
الاحتلال يدَّعي اعتراض طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة...
المزيد