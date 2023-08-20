جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أنّ مدنياً إسرائيلياً أصيب بجروح في الضفّة الغربية المحتلّة، إثر إطلاق جنوده النار على «مشتبه بهم ملثمين» تبيّن لاحقاً أنّهم مدنيّون إسرائيليون.

ووقعت الحادثة في مستوطنة «معاليه ليفونا» قرب مدينة نابلس في شمال الضفّة في الوقت الذي تجري قوات الاحتلال الإسرائيلية، أعمال تمشيط بحثاً عن مشتبه به في قتل إسرائيليين اثنين بالرصاص في بلدة حوارة قرب نابلس السبت، بحسب وكالة «فرانس برس».

الحادثة قيد التحقيق

وبحسب جيش الاحتلال، في بيان اليوم، فإنّ جنوده رصدوا عدداً من «المشتبه بهم ملثمين» في المنطقة قرابة الساعة الثالثة من فجر الأحد، مضيفا أنّ جنوده «فتحوا النار وفق التعليمات المتّبعة ما أدّى إلى إصابة أحد المشتبه بهم»، مشيراً إلى اكتشافه لاحقاً أنّ الملثّمين هم «مواطنون إسرائيليون ملثّمون».

ولم يقدّم الجيش في بيانه مزيداً من التفاصيل، لكنّه نوّه إلى أنّ الحادثة قيد التحقيق.

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ووقع إطلاق النار غداة مقتل إسرائيليين، في مغسل سيارات في بلدة حوارة جنوبي نابلس. وما زالت قوات الاحتلال تلاحق المنفذ.

وأكّد شهود عيان لوكالة «فرانس برس»، أن القوات الإسرائيلية تجري أعمال تمشيط في قرى عدّة من بينها عقربا وبيتا القريبتان من نابلس.

ويعيش في الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ومقامة على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 3 ملايين نسمة.

وتقع حوارة جنوب مدينة نابلس وقد شهدت خلال الأشهر الأخيرة توتراً بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين.