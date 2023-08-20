الجامعة العربية تناقش آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية واحتجاز جثامين «الشهداء» الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (52) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 20إلى 22 أغسطس الحالي، فيما تناقش خلالها آليات مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية واحتجاز الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة طلال خالد المطيري (دولة الكويت)، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لـحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، وفق بيان للجامعة العربية اليوم.

انتهاكات إسرائيلية مستمرة

وقد صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن استمرار مجابهة ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة.

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وبحسب البيان، تشهد الدورة مداخلة عن بعد لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، فرانشسكا البانيز.