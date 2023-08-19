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مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 06:08 مساء
مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة
عناصر أمن إسرائيليون إثر هجوم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة. (أ ف ب)
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قُتل إسرائيليان في هجوم مسلّح على مغسل سيارات في الضفة الغربية المحتلّة، السبت، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إنّه «تمّ تنفيذ ما يشتبه بأنّه هجوم مسلّح استهدف عددًا من المدنيّين الإسرائيليّين في منطقة بلدة حوارة» قرب نابلس، مشيرًا إلى «مقتل مدنيَّين إسرائيَّليين» في الهجوم. وبحسب الجيش، فإن قواته «تقوم بملاحقة المشتبه بهم وأقامت حواجز في المنطقة»، وفق «فرانس برس».

من جانبها، قالت وكالة «وفا» الفلسطينية: إن بلدة حوارة «تشهد انتشارًا مكثفًا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها».

 حماس ترحب وتصف العملية بـ«البطولية»
وأشادت حركة «حماس» الإسلامية بعملية إطلاق النار واصفة إياها بـ«البطولية». وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان: إنّ العملية «نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والردّ على جرائم الاحتلال». وتقع حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي فبراير الماضي، قُتل مستوطنان إسرائيليان بالقرب من نابلس. ومساء اليوم نفسه، دخل مئات المستوطنين إلى حوارة؛ حيث رشقوا بالحجارة منازل الفلسطينيين وأضرموا النار في مبانٍ وسيارات. 

-  «استشهاد» فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
- جيش الاحتلال: إطلاق نار استهدف نقطة عسكرية في جنين

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدًا في وتيرة أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وشمل هذا التصعيد عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ مستوطنين إسرائيليين.

 «عملية استباقية» للاحتلال في جنين 
وتركّز التصعيد في شمال الضفة الغربية في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلًا للفصائل الفلسطينية المسلّحة.  في وقت سابق، السبت، أعلنت وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

والخميس، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا، فيما قالت إنه «عملية استباقية» في جنين شمال الضفة الغربية. وأسفرت أعمال العنف بين الجانبين منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 218 فلسطينيًا ونحو 30 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية من الجانبين. 

يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

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