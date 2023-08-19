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المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى «بريكس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 03:15 مساء
المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى «بريكس»
قمة بريكس الأخيرة في بكين بالصين. (الإنترنت)
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قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت إن المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول بريكس ولن يحضر قمة المجموعة في جنوب أفريقيا.

ونفت الوكالة عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته تصريحا لأنيل سوكلال وزير خارجية جنوب أفريقيا أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيه إن المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة. وقالت الوكالة «جنوب أفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة».

توسع محتمل في «بريكس»
وتتألف مجموعة الاقتصادات الناشئة الرئيسية الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن توسعها المحتمل سيجري بحثه في القمة وتقول جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام. وتسبب الدعم الدبلوماسي من جنوب أفريقيا لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في توتر العلاقات بين البلدين. وتسعى جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي يعدها المغرب جزءا من أراضيه.

وذكرت الوكالة أن المغرب لن يحضر اجتماع بريكس في جنوب أفريقيا. وأضافت «جنوب أفريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية». وأردفت الوكالة أن «المغرب يقيم بالتأكيد علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية».

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