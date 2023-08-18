  • Alwasat News
Atwasat

ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يبدءون إضرابا عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 09:57 صباحا
ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يبدءون إضرابا عن الطعام
فلسطينيون أمام السجون الإسرائيلية. (الإنترنت)
alwasat radio

شرع نحو ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إضراب مفتوح عن الطعام، على ما أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان الخميس.

وأوضح المكتب أن الإضراب الذي بدأ عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، هو رد من الأسرى على ما سموه «عدوان إدارة السجون» عليهم، بحسب «الشرق بلومبرغ».

وحض المكتب على «إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للمعتقلين في إضرابهم»، داعياً إلى الخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تعبيراً عن «الغضب الشعبي».

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب الذي هدد به الأسرى، جاء رداً على الهجمة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها ضد الأسرى، وكان آخرها عمليات الاقتحام التي طالت أخيراً عدة أقسام في السجون، إضافة إلى النقل الفردي الذي طال عدداً من الكوادر في سجن «ريمون».

وبحسب البيان، فإن هذا التصعيد جاء تزامناً مع زيارة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للسجون، والذي «يواصل تهديداته للمعتقلين، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق».

ويلجأ الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عادة في محاولة للضغط على إدارات السجون من أجل الاستجابة لمطالبهم.

عدد الأسرى «الأعلى منذ عقد»
وفي مايو الماضي، تُوفي الأسير الفلسطيني خضر عدنان، داخل أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال إضرابه عن الطعام.

واتهم محاميه جميل الخطيب، تل أبيب بالإهمال الطبي، وقال: «بعد اليوم الـ36 للاعتقال طالبنا بنقل عدنان إلى مستشفى مدني، لتتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل السجون الإسرائيلية».

- مطالبات بالإفراج عن معتقل فلسطيني.. مصاب بالسرطان وقضى 37 عامًا في السجن

وعدنان (45 عاماً) أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل فبراير الماضي، وخاض إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وأعلن عن وفاته وهو في سجن «الرملة».

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية آنذاك إنه «عُثر على عدنان فاقداً للوعي في زنزانته، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى أساف هاروفيه في تل أبيب، وتم إجراء الإنعاش القلبي له، ولكن أعلن الأطباء وفاته هناك»، وفق ما نقلت «القناة 12» الإسرائيلية.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال العام 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين بـ«الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام».

وجاءت تلك الأرقام عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر تشدداً منذ بدء الاحتلال.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، ووضع القدس، واعتماد تل أبيب تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري ...
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر

المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي

نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل

العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل
شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية

شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية
بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ ...
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قلق في مجلس الأمن من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن
قلق في مجلس الأمن من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن
عقوبات أميركية تستهدف جمعية بيئية لبنانية متهمة بمساعدة حزب الله
عقوبات أميركية تستهدف جمعية بيئية لبنانية متهمة بمساعدة حزب الله
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات
وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية في أول زيارة منذ استئناف ...
لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور بريطانيا قريبًا
لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور بريطانيا قريبًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم...
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية
«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية...
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى بسورية
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى ......
المزيد
تمدد معارك السودان إلى دارفور ومخاوف حيال مصير النازحين
تمدد معارك السودان إلى دارفور ومخاوف حيال مصير النازحين...
ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يبدءون إضرابا عن الطعام
ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يبدءون إضرابا عن الطعام...
إيران: المحادثات مع السعودية ناجحة
إيران: المحادثات مع السعودية ناجحة...
لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور بريطانيا قريبًا
لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور بريطانيا ......
وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات
وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية في أول زيارة منذ استئناف......
المزيد