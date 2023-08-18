ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يبدءون إضرابا عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط

شرع نحو ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إضراب مفتوح عن الطعام، على ما أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان الخميس.

وأوضح المكتب أن الإضراب الذي بدأ عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، هو رد من الأسرى على ما سموه «عدوان إدارة السجون» عليهم، بحسب «الشرق بلومبرغ».

وحض المكتب على «إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للمعتقلين في إضرابهم»، داعياً إلى الخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تعبيراً عن «الغضب الشعبي».

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب الذي هدد به الأسرى، جاء رداً على الهجمة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها ضد الأسرى، وكان آخرها عمليات الاقتحام التي طالت أخيراً عدة أقسام في السجون، إضافة إلى النقل الفردي الذي طال عدداً من الكوادر في سجن «ريمون».

وبحسب البيان، فإن هذا التصعيد جاء تزامناً مع زيارة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للسجون، والذي «يواصل تهديداته للمعتقلين، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق».

ويلجأ الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عادة في محاولة للضغط على إدارات السجون من أجل الاستجابة لمطالبهم.

عدد الأسرى «الأعلى منذ عقد»

وفي مايو الماضي، تُوفي الأسير الفلسطيني خضر عدنان، داخل أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال إضرابه عن الطعام.

واتهم محاميه جميل الخطيب، تل أبيب بالإهمال الطبي، وقال: «بعد اليوم الـ36 للاعتقال طالبنا بنقل عدنان إلى مستشفى مدني، لتتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل السجون الإسرائيلية».

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وعدنان (45 عاماً) أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل فبراير الماضي، وخاض إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وأعلن عن وفاته وهو في سجن «الرملة».

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية آنذاك إنه «عُثر على عدنان فاقداً للوعي في زنزانته، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى أساف هاروفيه في تل أبيب، وتم إجراء الإنعاش القلبي له، ولكن أعلن الأطباء وفاته هناك»، وفق ما نقلت «القناة 12» الإسرائيلية.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال العام 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين بـ«الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام».

وجاءت تلك الأرقام عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر تشدداً منذ بدء الاحتلال.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، ووضع القدس، واعتماد تل أبيب تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».