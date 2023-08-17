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وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:53 صباحا
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان متحدثا في مسقط، 21 يونيو 2023، (ا ف ب)
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يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الرياض الخميس، في أول زيارة رسمية له للسعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني «إيريب» إن الزيارة التي تستمر يوما واحدا «ستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران العام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين
لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية في مارس الماضي.

- وزير خارجية إيران يزور السعودية نهاية الأسبوع
- إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفت

وأعقبت المصالحة الإيرانية - السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فأعادت السعودية علاقاتها مع سورية، كما كثفت جهود السلام في اليمن، كما أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في مراسم تخللها رفع العلم.

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