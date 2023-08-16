القضاء السويسري يصدر مذكرة توقيف ضد رفعت الأسد بتهم جرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط

نشر القضاء الفيدرالي السويسري، الأربعاء، قرارًا أظهر أنه أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سورية في 1982 حين كان مساعدًا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد. وطلب مكتب المدعي العام الفيدرالي حينها إبقاء هذا الأمر سرًّا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عامًا) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه، بحسب «فرانس برس».

وطلبت النيابة العامة الفيدرالية من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنًا سويسريًا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنًا في هذا البلد.

وجود الأسد في الفندق السويسري

كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها. لكن المحكمة الجنائية الفيدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي؛ إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعًا على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.

- محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد في قضية أصول جمعت بالاحتيال

- محكمة فرنسية: مصادرة جميع الأصول العقارية المملوكة لرفعت الأسد

واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيًا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب. وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.

لكن مثل هكذا مذكرة ستظل على الأرجح حبرًا على ورق؛ إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سورية في 2021 بعد قضائه 37 عامًا في المنفى.

منظمة «ترايل إنترناشونال» ترفع شكوى ضد رفعت

وفي 13 سبتمبر 2013، رفعت منظمة «ترايل إنترناشونال» شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة، وكان رفعت الأسد يومها قائدًا لسرايا الدفاع.

وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة. وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.

ورحب المستشار القانوني لمنظمة «ترايل إنترناشونال»، بنوا مايستر، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سورية.