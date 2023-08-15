«لجنة الاتصال العربية» تؤكد ضرورة تسوية أزمة سورية ورفع معاناة شعبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزراء خارجية مصر والسعودية ولبنان وسورية والعراق والأردن، اليوم الثلاثاء، خلال قمة سداسية على مستوى وزراء الخارجية، جمعتهم في القاهرة فيما يعرف بـ«لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية» على تعزيز الدور العربي لإنجاز تسوية شاملة للأزمة السورية برؤى عربية خالصة، ومعالجة تداعياتها الأمنية والإنسانية، مشددين على وحدة وسيادة الدولة السورية وضرورة استعادة تفعيل دور سورية في الإطار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال ختام «اجتماع لجنة الاتصال العربية»، في العاصمة المصرية القاهرة، المنعقد بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري تنفيذًا لقرار جامعة الدول العربية 822 بتاريخ 19 مايو 2023، وفق البيان الختامي المنشور بالصفحة الرسمية للخارجية المصرية، اليوم.

وتأكيدًا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري، رحب الوزراء الستة بفتح معبر الهوى لمدة 6 أشهر لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيره المصري سامح شكري على جهود دمشق في تفعيل العناصر التي طرحتها اللجنة كافة.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال تطرق الوزراء الستة لاستضافة عمان لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكدًا ضرورة استئناف المسار الدستوري في سورية.

وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، على أن يجري بالتوافق والتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الدعم في سورية، جير بيدرسون.