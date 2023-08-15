مقتل ثلاثة جنود من قوات النظام بهجوم لتنظيم «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام بهجوم جديد شنّه تنظيم «داعش» على مستودع للذخيرة وسط سورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في تصعيد متواصل للتنظيم المتطرف الذي كثّف من وتيرة عملياته أخيراً.

وأفاد المرصد بـ«استهداف عناصر التنظيم بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء مستودعًا للذخيرة في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي». وأشار إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود ثمانية جرحى بحالات خطيرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في العام 2019. ومنذ ذلك الحين، قتل أربعة من زعمائه. لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن كانت محدودة، ضد جهات عدة، خصوصاً قوات النظام.

الهجوم الرابع منذ مطلع الشهر

ولفت المرصد إلى أن هجوم الثلاثاء يأتي في ظل «التصعيد الكبير لعمليات التنظيم ضد قوات النظام في البادية السورية». ويعد هذا الهجوم الرابع على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي.

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وقد قتل، الخميس، 33 جندياً على الأقل بهجوم تبناه التنظيم على حافلة عسكرية في شرق سورية وفق المرصد. وفي 7 أغسطس، قُتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء استهداف عناصر التنظيم المتطرف حواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقله في سورية.

مقتل أكثر من نصف مليون شخص

ولقى سبعة آخرون حتفهم، غالبيتهم من قوات النظام، مطلع الشهر الحالي بهجوم شنّه التنظيم على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط)، الذي يشكل امتداداً للبادية المترامية.

تشهد سورية منذ العام 2011 نزاعاً دامياً، تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية، واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.