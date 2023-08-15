«استشهاد» فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطينيان الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان «استشهاد الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاما) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما) بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقه عليهما جنود الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم».

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وهذه أول عملية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المخيم وتوقع ضحايا منذ مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

أين يقع مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا؟

ويقع المخيم جنوب غرب مدينة أريحا التاريخية القديمة قرب البحر الميت.

وتحتل «إسرائيل» الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967، ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.