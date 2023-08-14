وزير عراقي: تدفقات المياه من تركيا تحسنت والملف بات حرجاً

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب، مساء الأحد، تحسن تدفقات المياه من تركيا بواقع 500 متر مكعب في الثانية، وفيما طمأن بوجود خزين مياه هائل وأنه لا حاجة للخوف من نفاده، أعلن إيقاف العمل بسد مكحول.

وقال ذياب، في لقاء مع برنامج «المحايد» على شاشة «العراقية» الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «بإمكان تركيا أن تطلق من سدي أتاتورك على نهر الفرات وأليسو على نهر دجلة المياه بكميات جرى الحديث بشأنها خلال زيارة وفد فني عراقي إلى تركيا، وكان يفترض أن يتم تنفيذ خطة لإطلاق ما لا يقل عن 370 متراً مكعباً في الثانية من سد أليسو نحو سد الموصل و350 متراً مكعباً من سد أتاتورك للحدود التركية – السورية وصولاً إلى العراق حيث مسار نهر الفرات».

وأضاف: «لكن للأسف لم يطبق هذا الاتفاق منذ مطلع يوليو الماضي، وكان يصلنا نصف الكمية المتفق عليها، لكن في 11 أغسطس الجاري، حدث تحسن في إطلاق المياه من سد أليسو نحو سد الموصل لتصل إلى 500 متر مكعب، فيما لم يحدث تحسن في الإطلاق من سد أتاتورك، لكن من المهم أن تكون هناك استدامة في الإطلاق ولا يكون مؤقتاً».

وأعلن وزير الموارد إيقاف العمل بسد مكحول وإلغاء المشروع، مشيراً إلى أن «الدراسة الاستراتيجية لم تؤيد إكمال العمل لوجود مشكلات تحت أسس السد، فضلاً عن وجود صخور كبريتية من الممكن أن تذوب بعد ملئه وتؤثر على نوعية المياه».

أزمة المياه في العراق

وقال ذياب إن «ملف المياه في العراق بات حرجاً وتواجهنا صعوبات في تأمينها، لكن مع الإدارة الجيدة من الممكن تجاوز الأزمة بأقل الضرر»، مضيفا «الأزمة تؤثر على العراق من شماله إلى جنوبه، ولا تقتصر على مدن الوسط والجنوب، إذ إن قرى ربيعة تعاني من الشح وجفت فيها الآبار بسبب قلة الأمطار، واضطر أهلها إلى الحفر على أعماق تصل لحوالي 800 متر لتأمين المياه».

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وتابع: «هناك استخدام جائر للمياه في أربيل ومحافظات أخرى يؤثر على حصص بقية المحافظات»، مشيراً إلى أن «مشروعات المياه، التي تنفذها الحكومة للأغراض الاستراتيجية، ما زالت غير مكتملة».

وأشار ذياب إلى أن «العديد من المشروعات تعمل حالياً بينها مشروع الجزيرة الشمالي الحيوي الذي يوفر الري الحديث بالرش بالتنقيط، ويؤمن المياه للمحاصيل الصيفية والشتوية، وكذلك مشروع السلاميات في مدينة الموصل».

ورداً على سؤال بشأن المباحثات مع دول المنبع قال ذياب: «المباحثات مستمرة وملف المياه يديره رئيس الوزراء باعتباره ملفاً سيادياً وضاغطاً، وشخصياً كوزير موارد التقيتُ السفير التركي على مدى ساعة ونصف الساعة، وكان اللقاء واضحاً وشفافاً وقلنا بصراحة إن لدينا تصور بما لديكم من خزين وبإمكان تركيا أن تطلق المياه للعراق بشكل آمن دون التأثير على مشروعاتها».