الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محملة بمواد مخدرة، وذلك على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية، بحسب ما نقلته إذاعة القوات المسلحة الأردنية.

ونقلت إذاعة القوات المسلحة الأردنية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية «أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت ظهر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وبيَّن المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة «جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال»، مشيرًا إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

الطائرة المسيرة التي أسقطت شمال الأردن، الأحد 13 أغسطس 2023. (إذاعة القوات المسلحة الأردنية)