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فرنسا ترحب بانتهاء عملية سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 02:52 مساء
فرنسا ترحب بانتهاء عملية سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن
ناقلة النفط المهجورة صافر قبالة سواحل مرفأ الحديدة اليمني في 15 يوليو 2023 (أ ف ب)
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رحبت فرنسا اليوم السبت بنجاح عملية سحب النفط من الناقلة صافر المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر وزوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية «إن فرنسا التي دعمت هذه العملية وساهمت في تمويلها بمبلغ 3,3 ملايين يورو، تشيد بجهود الأمم المتحدة وبتعبئة العديد من الدول لتنفيذ خطة الإنقاذ المعقدة هذه التي انتهت في 11 أغسطس، وسمحت بتجنب حدوث أزمة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر»، وفق وكالة فرانس برس.

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بدأت عملية سحب أكثر من مليون برميل نفط من صافر قبالة سواحل اليمن الذي تمزقه الحرب، لوقف التهديد الذي يشكله تسرب النفط، في أواخر يوليو، وفقًا للأمم المتحدة. وكان تسرب النفط يهدد بكارثة بيئية كانت ستُلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش.

كما كان سيعطل الملاحة البحرية الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط.

ملكية النفط اليمني 
وعند اكتمال عملية السحب هذه، ستبرز مسألة ملكية هذا النفط في ظل النزاع بين المقاتلين الحوثيين والحكومة اليمنية، رغم تراجع حدّة المعارك بين الطرفين. وأضاف الناطق أن «فرنسا تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، السبيل الوحيد لتحسين حياة اليمنيين بشكل مستدام والمساهمة في الأمن الإقليمي».

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