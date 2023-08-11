مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنته عائلة الشهيد التي تجمعت لتشييع جثمانه في مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن محمود جهاد جراد (23 عاما) «ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم»، حسب وكالة «فرانس برس».

تواصل قوات الاحتلال شن حملاتها على الضفة، ولا سيما مدينتي نابلس وجنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 214 فلسطينيا، وفقا لإحصاء «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية من الجانبين.