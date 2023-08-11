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الحرب في السودان.. 4 شهور من المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» ولا مجال للحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 01:06 مساء
الحرب في السودان.. 4 شهور من المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» ولا مجال للحل
مدنيون سودانيون جندهم الجيش للمشاركة في القتال ضد قوات الدعم السريع في الكاسنجر بالسودان، 9 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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اقتربت الحرب في السودان على أربعة شهور، وبينما لا مجال ولا أفق لظهور حل يجمع الفرقاء هناك، يرى محللون أن أمد الحرب قد يمتد لسنوات بعدما اعتقد الجيش والدعم السريع كل منهما أنه قادر على إنهاء الحرب لصالحه خلال أسابيع، بعدما اندلعت المواجهات في 15 أبريل الماضي.

ويقول الخبير العسكري محمد عبد الكريم «الحرب في السودان امتدت لزمن أطول مما كان متوقعا لها بل أكثر من الزمن الذي قدّره من خطّطوا لها. لم يكن أحد يتوقّع أن تستمرّ لأكثر من أسبوعين في أسوأ أحوالها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويضيف أن الجيش كان يظنّ أن «الحسم سيتمّ في وقت وجيز على اعتبار أنه يعرف تفاصيل تسليح قوات الدعم السريع وأن لديه ضباطا منتدبين للعمل في الدعم السريع».

وبعد أربعة أشهر، قتل 3900 شخص على الأقل، ونزح أكثر من أربعة ملايين، والحرب متواصلة.

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يقول ضابط سابق في الجيش السوداني طلب عدم الكشف عن هويته إن قيادة الدعم السريع «أعدّت خطوط إمدادها ولذلك كانت أولوياتها السيطرة على مداخل العاصمة».

وتسيطر قوات الدعم على المدخل الغربي للخرطوم الرابط بين العاصمة وولايتي دارفور وكردفان عند الحدود الغربية لأم درمان (ضاحية الخرطوم). كما تسيطر علي الطريق الذي يربط العاصمة بولايات الوسط وشرق السودان.

ويضيف الضابط السابق أن الجيش اختار حماية قواعده الأساسية، غير أن قوات الدعم السريع كسبت أرضا في الأحياء السكنية التي كانت أقامت مقارا فيها، وباتت منذ بداية الحرب تسيطر على العديد من المنازل والمستشفيات ومؤسسات بنى تحتية أخرى.

ويشير عبد الكريم إلى أن «هذه حرب بطبيعتها تفترض الاعتماد بشكل أساسي على قوات المشاة بما أنها حرب داخل مدينة».

غير أن الجيش «منذ سنوات طويلة لم يعد مهتما بسلاح المشاة الحاسم في مثل هذه المواجهات، إذ اعتمد خلال الحرب في جنوب السودان (الذي أصبح دولة مستقلة في العام 2011) على متطوعي الدفاع الشعبي. وبعد انتهاء حرب الجنوب وبداية القتال في إقليم دارفور، استعان الجيش بحرس الحدود، وهي قوات من القبائل العربية لا من الجيش النظامي، وبعد ذلك بالدعم السريع».

وفي الإطار ذاته، كتب الباحث أليكس دو وال أن قوات الدعم السريع «أثارت شكوكا في الطريقة التي يقدّم بها الجيش نفسه باعتباره ممسكا بالسلطة» عندما فاجأته بانتشارها في الخرطوم. وبدا البرهان مسيطرا على الوضع بعد الانقلاب الذي نفّذه في العام 2021 بمساندة نائبه آنذاك محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

غير أن «ما كسبه الدعم السريع عسكريا، خسر مقابله سياسيا»، إذ إن قواته «فقدت بشكل نهائي تعاطف الشارع بسبب الفظاعات التي ارتكبتها من إعدامات بدون محاكمة واغتصاب ونهب»، وفق «دو وال».

ويؤكد الباحث أن الفريق أول «كسب سياسيا»، ولكن فقط بسبب الرفض الشعبي لخصومه، فالرجل «ليس شخصية سياسية ولا يمتلك كاريزما».

وإذا كانت الحرب بدت في أيامها الأولى وكأنها صراع على السلطة بين جنرالين، فقد باتت اليوم أطراف أخرى متداخلة فيها بعد أن دعا الطرفان الى التعبئة العامة.

«تعبئة القبائل العربية في دارفور»
من ناحية الجيش، «فتحت هذه الدعوة الباب أمام الإسلاميين وهم الأكثر استعدادا»، غير أن مشاركتهم وغيرهم في القتال «ستؤدي الى إطالة أمد الحرب وتعقيد العلاقات الدبلوماسية للسودان»، وفق الضابط السابق.

أما قوات الدعم السريع فتعتمد على «تعبئة القبائل العربية في دارفور» للحصول على دعم، بحسب مصدر في هذه القوات.

وتشير بعض التقديرات الى أن تعداد قوات الدعم السريع يبلغ الآن 120 ألفا، في حين كان في بداية الحرب 60 ألفا.

حلفاء مهمون بفضل مناجم الذهب
ويشرح المصدر نفسه أن «البعض يقاتلون لدعم إخوتهم»، بينما «يقاتل آخرون من أجل المال»، وهو مورد متاح بين أيدي الفريق دقلو بفضل سيطرته على مناجم الذهب.

وبفضل التنقيب عن الذهب الذي يعدّ السودان ثالث منتح له في إفريقيا، اكتسب دقلو حلفاء مهمين على رأسهم مرتزقة فاغنر، وفق واشنطن.

ويؤكد «دو وال» أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد هو المشتري الرئيسي للذهب من دقلو وسنده الرئيسي، «ووفق بعض المعلومات ما زال يرسل له السلاح»، بحسب الوكالة الفرنسية.

بينما ترى الوكال أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان يضعان ثقليهما خلف البرهان.

وفي هذا الوقت، تتوسّع الحرب يوميا إلى مدن جديدة في ظل انسداد أفق الحل السياسي.

ويرى دبلوماسي غربي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن «الحرب قد تدوم سنوات».

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