الجيش اللبناني يعلن مصادرة ذخائر من شاحنة لحزب الله

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، مصادرة حمولة ذخائر كانت في شاحنة تابعة لحزب الله انقلبت أمس على طريق عام في بلدة قريبة من بيروت ما أثار توترًا واشتباكًا بين سكان البلدة وعناصر الحزب.

وقال الجيش إن تحقيقًا «بإشراف القضاء المختص» فُتح في «الإشكال» الذي وقع في بلدة الكحالة، وطوقته قوة من الجيش أقدمت على نقل حمولة «ذخائر» من شاحنة كانت انقلبت في المكان «إلى أحد المراكز العسكرية»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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انقلاب شاحنة تنقل أسلحة لحزب الله

بدأ الإشكال مساء الأربعاء بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، على طريق الشام الذي يمرّ ببلدة الكحالة ويُعدّ المدخل الرئيسي الى العاصمة من منطقة البقاع (شرق) الحدودية مع سورية.

وقال مختار الكّحالة عبود أبي خليل لوكالة «فرانس برس» ليل الأربعاء: إن أشخاصًا «يرتدون ملابس مدنية» ضربوا على الفور طوقًا أمنيًّا حول الشاحنة. ولدى محاولة السكان الاقتراب منها، أطلقوا النار فقُتل أحد أبناء البلدة فادي يوسف بجاني.

لكن حزب الله اتهم «مسلّحين... بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها»، مشيرًا إلى أنهم بدأوا «برمي الحجارة أولًا ثم بإطلاق النار؛ مما أسفر عن إصابة أحد المكلفين بحماية الشاحنة»، قبل وفاته متأثرًا بجروحه.

وعلى مدى ساعات خلال الليلة الماضية، تجمّع عدد من أهالي بلدة الكحالة والقرى المجاورة قرب مكان انقلاب الشاحنة وقطعوا الطريق، ومنعوا الجيش من إخراج الحمولة والشاحنة؛ احتجاجًا على عبور السلاح في منطقتهم ومقتل مواطن من البلدة.

تنديد بـ«الاحتلال الإيراني» للبنان

وحمل بعضهم لافتات منددة بـ«الاحتلال الإيراني» للبنان، وأطلقوا هتافات مناهضة لحزب الله. وتمكّن الجيش اللبناني فجرًا من رفع الشاحنة وفتح الطريق. وأورد في بيانه أنه يواصل «متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».

وأثارت الحادثة توترًا في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي حزب الله وخصومه الذين ينتقدون امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة يقول إنها لمواجهة إسرائيل، وتأخذ عليه أطراف في الداخل أنه يستخدمها للتحكّم بالحياة السياسية في لبنان.

وهذه المرة الثانية التي تحصل فيها مواجهة مماثلة بين عناصر حزب الله وسكان محليين؛ إذ تسبب مرور شاحنة محملة براجمات صواريخ، بعد وقت قصير من إطلاق صواريخ على إسرائيل في أغسطس 2021، في قرية شويا ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بتوتر بين الحزب وسكان رفضوا إطلاق الصواريخ من مناطق سكنية.

وحزب الله، الفصيل الشيعي المدعوم من طهران، هو الطرف العسكري الوحيد الذي احتفظ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) بسلاحه.