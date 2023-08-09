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الأمم المتحدة تتوصل إلى «تفاهم» مع دمشق حول استخدام معبر «رأس الهوى»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 12:09 مساء
الأمم المتحدة تتوصل إلى «تفاهم» مع دمشق حول استخدام معبر «رأس الهوى»
شاحنات تنقل مساعدات إنسانية بعد عبوها معبر باب الهوى إلى سوريا قادمة من تركيا، 10 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر «باب الهوى» الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، ما يثير مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين الدعم.

وطوال السنوات الماضية، شكل «باب الهوى» الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها.

تفاهم بين الأمم المتحدة ودمشق بشأن «باب الهوى»
وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير «يرحب بالتفاهم الذي جرى التوصل إليه (..) بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدة إنسانية حيوية لملايين الأشخاص في شمال غرب سورية».

وفشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر «باب الهوى» بعدما استخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق «فيتو»، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ.

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وعلى وقع انقسامات مجلس الأمن، أعلنت دمشق، التي طالما اعتبرت إدخال المساعدات دون موافقتها خرقا لسيادتها، أنها ستسمح بعبور المساعدات الأممية لمدة ستة أشهر عبر «باب الهوى» الذي تسيطر عليه هيئة «تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا)، التي تصنفها دول غربية ودمشق «إرهابية».

ووضعت دمشق في حينها شرطين يتمثل الأول بعدم تواصل الأمم المتحدة مع كيانات «إرهابية»، على أن تشرف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.

فوائد الاتفاق الجديد
وأوضح بيان الأمم المتحدة أن التفاهم الجديد مع الحكومة السورية يسمح لها ولشركائها «مواصلة إيصال الدعم الإنساني العابر للحدود بالحجم اللازم وبطريقة (..) تتيح التواصل مع جميع الأطراف بهدف وصول المساعدات وتحمي استقلالية عمل الأمم المتحدة».

وأعربت منظمات دولية عن خشيتها السماح لدمشق بالتحكم بإدخال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرتها، ما قد يعرقل العمل بالقرار الدولي الذي أتاح طوال السنوات الماضية استقلالية إيصال الدعم.

مخاوف من الاتفاق الجديد
وأعربت منظمة الإغاثة الدولية في بيان، الأربعاء، عن «قلقها إزاء إزالة الاستقرار والأمان الذي كان يضمنهما قرار مجلس الأمن الدولي وتأثيره على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بفعالية».

وشددت على أن قرار مجلس الأمن كان «يُشكل الضمان الوحيد الذي طمأن مجتمعات شمال غرب (سورية) بإمكانية الوصول إلى دعم حيوي بدعم وحماية المجتمع الدولي».

ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة الهيئة في محافظة إدلب، بينما يقيم 1.1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب. ويحتاج سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة.

ووافقت دمشق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير على فتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لفترة موقتة. وأعلنت الأمم المتحدة تمديد العمل بهما حتى نوفمبر.

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