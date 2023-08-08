السيسي يبحث مع رئيس كينيا تطورات الأوضاع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكيني ويليام روتو، تطورات الأوضاع في السودان، ومنطقة حوض النيل.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، في بيان اليوم، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من روتو، اليوم، أكدا خلاله الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا.

تعزيز أطر العمل الأفريقي

ولفت البيان إلى توافق الزعيمين على تكثيف التنسيق والتشاور بين «البلدين الشقيقين» لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

وبحسب فهمي، تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل.

- وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وانطلق أمس، الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان في العاصمة التشادية أنجامينا.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته، إن الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب الضروس الدائرة هناك، ولم يكن حتى من مسبباتها.

وأكد شكرى، أن مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلا على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان فى الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ ش أ».