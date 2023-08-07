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مصرع 4 وفقدان 51 بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:45 مساء
مصرع 4 وفقدان 51 بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
عمليات إنقاذ ليلية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) من قبل خفر السواحل التونسي، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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لقي أربعة أشخاص حتفهم واعتبر 51 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، على ما أفاد الناطق باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقال المصمودي إن المركب كان يقل 57 مهاجرا إذ جرى إنقاذ شخصين فيما «لايزال 51 آخرون في عداد المفقودين، وتم انتشال أربع جثث» الأحد.

ويحمل كل المهاجرين جنسيات دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء، وانطلقوا من صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقا للمصمودي، مضيفا أن عمليات البحث متواصلة للتأكد من عدم حصول حوادث غرق أخرى اثر انتشال جثث نهاية الاسبوع الماضي.

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والأحد انتشل خفر السواحل التونسيون 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثث تابعة لحادث الغرق المذكور أو غيره على ما أشار المصمودي.

وفقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.

ويرجح أن القاربين المتهالكين أبحرا من صفاقس الخميس.

ومنذ مطلع العام وحتى 20 يوليو، عثر على 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة الساحل التونسي، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء، وخلال الفترة نفسها، جرى إنقاذ واعتراض 34290 مهاجرا.

وصول 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا التي تبعد أقرب سواحلها 150 كيلومترا من تونس، منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت المفوضية أن غالبية المهاجرين أبحروا من تونس، والباقين أبحروا من ليبيا.

وتعد منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم مع تسجيل أكثر من 20 ألف وفاة فيها منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتسارعت وتيرة إبحار مواطني جنوب الصحراء في مارس وأبريل الماضيين، بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير، ندد فيه بوصول «جحافل من المهاجرين» في إطار «مخطط إجرامي»، يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» لتونس.

ومطلع يوليو، طُرد المئات من المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقًا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

وبحسب احصائية لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى منظمات، لقي 25 شخصًا على الأقل حتفهم في الصحراء التونسية الليبية منذ بداية يوليو.

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