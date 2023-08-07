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السيول تدمر مئات المنازل بشمال السودان واستمرار المعارك في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:26 مساء
السيول تدمر مئات المنازل بشمال السودان واستمرار المعارك في الخرطوم
أشخاص يسيرون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة على طول الشارع بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة سقاعي بالقرب من أم درمان، 5 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 4 أشهر.

ونقلت وكالة أنباء السودان في تقرير ليل الأحد الاثنين «تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن التقارير الأولية رصدت «تضرر 300 منزل كليا وجزئيا بمحلية مروي و58 منزلا بمحلية القولد و56 منزلا بمحلية الدبة و50 منزلا بمحلية دنقلا».

وحلت هذه المأساة بالسودانيين بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 إبريل، وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

- السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

تواصل «القصف المدفعي والصاروخي»
فيما أفاد سكان في العاصمة اليوم، لوكالة «فرانس برس»، بتواصل «القصف المدفعي والصاروخي»، على مناطق وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة وشمال الخرطوم وجنوبها.

وفي السودان الذي يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.

وسبق أن حذرت منظمات الاغاثة الدولية من أن موسم الأمطار في السودان والذي بدأ في يونيو الماضي، يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصا في ظل توقف أنشطة التحصين ضد الأمراض وخروج 80% من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.

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