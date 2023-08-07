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وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 12:08 مساء
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ159 لمجلس وزراء الخارجية للجامعة العربية، 8 مارس 2023. (صورة من فيديو)
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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب الضروس الدائرة هناك، ولم يكن حتى من مسبباتها.

وأكد شكرى، في كلمته خلال انطلاق الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان في العاصمة التشادية أنجامينا اليوم الإثنين، أن مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلا على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان فى الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ ش أ».

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تابع أن «اجتماعنا اليوم يأتي لترجمة مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان يوم 13 يوليو الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار».

الأمل في مبادرة دول جوار السودان
وأضاف أن اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان فى انجامينا اليوم تترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني «الذين يئنون ويرتجفون ذعرا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان»، موضحا أن هذا الشعب لم يكن يوما طرفا في هذه الحرب الضروس ولم يكن حتى من مسبباتها، «فيما ينظر ملايين الشعب السوداني في الداخل والملايين الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل بأن يكون طوق النجاة في يد مبادرة دول جوار السودان».

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