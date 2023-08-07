السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل لجهوده في ترميم مساجد آل البيت

القاهرة - بوابة الوسط

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين، وشاح النيل، تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية، وترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، سيف الدين رفقة أبنائه جعفر الصادق عماد الدين وطه نجم الدين وحسين برهان الدين، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وممثل السلطان بالقاهرة مفضل محمد حسن علي، حسب بيان الرئاسة المصرية.

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إشادة مصرية بدور طائفة البهرة

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، مثمنًا دور سلطان الطائفة مفضل سيف الدين في الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.

وأثنى سلطان البهرة على «ما يلمسه من تقدم مستمر في مصر وبالإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات»، إضافة إلى دور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي، معرباً عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

الرئيس السيسي يستقبل سلطان البهرة, القاهرة 7 أغسطس (المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية)

الرئيس السيسي يستقبل سلطان البهرة, القاهرة 7 أغسطس (المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية)