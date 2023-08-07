إعلام رسمي: استشهاد 4 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن أربعة جنود استشهدوا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الهجوم تسبب في «بعض الخسائر المادية»، ونقلت عن المصدر العسكري قوله «حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف المصدر في تصريحات للوكالة «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

مستودعات قرب مطار دمشق

وأحجم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل جنديين آخرين في الهجوم من أعضاء مجموعات مسلحة غير سورية متحالفة مع دمشق. ولم يستطع رامي عبد الرحمن مدير المرصد تأكيد جنسيتي القتيلتين الآخرين بعد. وقال إن المواقع المستهدفة شملت مستودعات قرب مطار دمشق.

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ويشن جيش الاحتلال منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سورية، إلا أنها كثفت في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على المطارات السورية لعرقلة استغلال إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لنقل الأسلحة. وقالت مصادر لرويترز إن هجوما على دمشق في فبراير أصاب منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون للدفع ببرامج لتطوير القدرات المتعلقة بالطائرات المسيرة أو الصواريخ لحلفاء طهران في سورية.