مصر تعزي سلوفينيا في ضحايا الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت مصر، عن تضامنها مع جمهورية سلوفينيا، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، قدمت القاهرة صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب سلوفينيا الصديق وأسر الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوفها إلى جوار جمهورية سلوفينيا في هذا «الظرف الدقيق».

وتشهد سلوفينيا سقوط أمطار غزيرة تؤدي لفيضانات عارمة، إذ تتحدث السلطات عن خسائر ستتجاوز نصف مليار يورو.

مساعدة فنية لإصلاح الأضرار

وطلبت سلوفينيا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساعدة فنية لإصلاح الأضرار بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة في الأيام الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) نقلا عن الحكومة.

ووصف رئيس الوزراء روبرت جولوب، السبت، الفيضانات بأنها أكبر كارثة طبيعية في العقود الثلاثة الماضية وقدر إجمالي الأضرار بأكثر من 500 مليون يورو (549 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتضررت طرق وخطوط سكك حديدية وجسور وشبكات صرف صحي ومبان.

ومن خلال آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، طلبت سلوفينيا 30 حفارا من مختلف القدرات و30 مركبة خاصة لتنظيم المجاري المائية، فضلا عن إيفاد فرق هندسية لجميع هذه المعدات.