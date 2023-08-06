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العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:45 مساء
العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي في الهيئة. 6 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار «أوامر قبض دولية» بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

«سرقة القرن».. نهب 2.5 مليار دولار
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عراقيين أن الفضيحة تدور حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في العامين 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائمًا من بين أكثر الدول فسادًا في العالم.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأحد، تحركًا لتنظيم «إشارات حمراء» من الإنتربول بحق المطلوبين. وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضًا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

- «سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعًا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب، لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.

وقالت وكالة «رويترز» إنها لم يتسن لها الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.

وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

العراق يدعو دول إلى «تسليم المتهمين الهاربين»
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى «تسليم المتهمين الهاربين».

وقال حنون إن جميع المطلوبين في «سرقة القرن» لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). وأضاف أن «الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما».

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