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مقتل 6 عسكريين سوريين في هجمات لهيئة تحرير الشام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:14 مساء
مقتل 6 عسكريين سوريين في هجمات لهيئة تحرير الشام
صورة أرشيفية تظهر مروحية إطفاء في محافظة اللاذقية السورية في 29 يوليو 2023 (أ ف ب)
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قُتل ستة عناصر من قوات النظام السوري، الأحد، في هجمات على مواقعهم شمال غرب البلاد، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها نفذت ثلاث هجمات أوقعت «ستة قتلى للنظام بينهم ضابطان، إضافة إلى إصابة عنصرين آخرين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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الهجمات استهدفت مواقع للنظام السوري في محافظة اللاذقية
وأضافت المنظمة، التي تتخذ مقرًا في بريطانيا وتعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سورية، أن الهجمات استهدفت مواقع للنظام في محافظة اللاذقية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، على مساحات شاسعة من محافظة إدلب ومناطق متاخمة في محافظات اللاذقية وحماة وحلب. ولم تبلغ وسائل الإعلام الرسمية السورية عن الهجمات على الفور.

بدعم روسي وإيراني، استعادت حكومة الرئيس بشار الأسد الكثير من الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة في وقت مبكر من النزاع.

منذ العام 2020، صمد في شمال غرب سورية إلى حد كبير اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، رغم نشوب اشتباكات دورية. وتسببت الحرب المستمرة منذ 12 عامًا في مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين.

وأفاد المرصد السبت بمقتل ثلاثة من أفراد أسرة واحدة، جميعهم مدنيون، وإصابة ستة آخرين في قصف نفذته طائرات حربية روسية على أطراف مدينة إدلب. كما أفاد الأحد باستهداف ضربات قاعدة قريبة لهيئة تحرير الشام، مؤكدًا أن عناصر التنظيم أخلوا الموقع قبل أسابيع.

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