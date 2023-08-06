وفد من الجامعة العربية ينهي زيارته لموريتانيا تمهيدا للقمة الاقتصادية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى الوفد الرفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة، استغرقت يومين، لموريتانيا برئاسة الأمين العام المساعد، حسام زكي، وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر «القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الخامسة المزمع عقدها في 7 نوفمبر المقبل.

وقال زكي إن الوفد التقي، خلال الزيارة، كلا من وزير الخارجية الموريتاني ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة، واستمع للشرح المقدم عن الأمور اللوجستية، وكذلك استعراض أهم المبادرات والأفكار المطروح بحثها في القمة التنموية.

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وأوضح أن الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية أغسطس الجاري سوف تحسم معظم الأمور التي ينتظر أن تطرح على القمة في موريتانيا، بحسب بيان له.

وأضاف أنه انتهى من زيارة مركز المؤتمرات، واستعراض ترتيبات الإقامة للوفود العربية المشاركة في أعمال القمة، مشيرا إلى أن الترتيبات في مجملها تعد مرضية، وتبشر بعقد قمة ناجحة.

وأشار السفير زكي إلى أن مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية؛ للتأكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها المهمة.