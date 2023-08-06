غرق قاطرة تصادمت مع ناقلة في قناة السويس.. وفقدان شخص

القاهرة - بوابة الوسط

أدى تصادم بين قاطرة وناقلة ترفع علم هونغ كونغ في قناة السويس إلى غرق القاطرة، وفقدان أحد أفراد طاقمها، وفق ما أعلنت السلطات المصرية.

وأكدت هيئة القناة، في بيان السبت، وقوع حادث تصادم «بين الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد»، مما أدى إلى غرق القاطرة التي كان على متنها طاقم مؤلف من سبعة أفراد، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيان منفصل مساء السبت، أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن فريق الإنقاذ البحري أنقذ ستة من أفراد طاقم القاطرة الغارقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وحالتهم جميعا مستقرة، بينما ما زال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم الذي ما زال مفقودا.

«CHINAGAS LEGEND» كانت في طريقها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، ويبلغ طولها 230 مترا، وتحمل على متنها 52 ألف طن من غاز النفط المسال.

حوادث جنوح متكررة في قناة السويس

تتعطل بين فترة وأخرى سفن أو تجنح خلال عبورها في قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتعد ممرا حيويا، إذ تمرّ عبرها نحو 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.

ففي مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، وزنتها نحو 200 ألف طن، في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة بالضفة الشرقية للسويس، مما تسبّب في وقف الملاحة في القناة ستة أيام.

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وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر. وقد حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، هي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي.