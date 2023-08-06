الاحتلال يعلن مقتل شرطي إسرائيلي أصيب برصاص مقاوم فلسطيني في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل مفتش شرطة تابع للاحتلال أصيب أمس في هجوم لشاب فلسطيني بتل أبيب.

وأوضحت الشرطة في بيان أمس، أن «مفتش مدينة تل أبيب تشين أمير، قتل في إطلاق النار الذي وقع أمس في مركز المشاة نحلات بنيامين بعد ظهر السبت»، بحسب «جيرزاليم بوست» الإسرائيلية.

تفاصيل عملية تل أبيب

وأوضحت الشرطة أن الشرطي المقتول كان رفقة شرطي آخر يقومان بدورية على دراجة نارية، عندما لاحظا وجود شخص اشتبها فيه وعندما اقتربا منه سحب الشاب الفلسطيني كمال أبو أحمد 22 عاما، مسدسًا وفتح النار على الشرطيين، إذ أصيب أحدهما بإصابة خطيرة في رأسه بينما أطلق الثاني النار على المقاوم الفلسطيني.

- إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب

و«أبو أحمد» من بلدة رمانة قرب جنين، وعضو في حركة الجهاد الإسلامي.