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اليوم.. السعودية تستضيف محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 07:27 صباحا
اليوم.. السعودية تستضيف محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء القمة العربية في جدة في 19 مايو 2023. (وكالة الأنباء السعودية)
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تستضيف السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا السبت والأحد، في مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة بلعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية، رغم عدم وجود توقعات بأن تحقّق هذه الاجتماعات اختراقا في النزاع مع روسيا.

وأعلنت الرياض مساء الجمعة عقد «اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول» السبت في جدة من أجل بحث «الأزمة الأوكرانية»، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان «استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم».

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وأفاد دبلوماسيون في الرياض اطلعوا على الاستعدادات، لوكالة «فرانس برس»، بأنّ الدعوات وجّهت إلى حوالي 30 دولة، لكن روسيا ليست من بينها.

يأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريت في يونيو الماضي، في كوبنهاغن والتي لم تسفر عن بيان رسمي.

وقال الدبلوماسيون إن هدف المحادثات إشراك مجموعة من الدول في نقاشات حول مسار السلام، ولا سيما أعضاء كتلة «بريكس» التي تضم إلى جانب روسيا كلا من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي بلدان تبنّت مواقف أكثر حيادية بشأن الحرب فامتنعت عن الوقوف بجانب أوكرانيا دون دعم الغزو الروسي.

وتستند السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، إلى علاقاتها مع الجانبين الأوكراني والروسي، للسعي إلى لعب دور وسيط في الحرب التي مضى عليها الآن ما يقرب من عام ونصف.

ويتماشى ذلك مع خطوات دبلوماسية إقليمية شهدت مؤخرًا العمل على إصلاح الخلافات مع قطر وتركيا ثم إيران وسورية.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد «مجموعة الأزمات الدولية»، جوست هيلترمان، إنّه «من خلال استضافتها للاجتماع (حول اوكرانيا)، تريد السعودية تعزيز محاولتها لتصبح قوة وسيطة عالمية لديها القدرة على التوسط في النزاعات».

واعتبر أن المملكة «تطلب منا نسيان بعض استراتيجياتها وأفعالها في الماضي، مثل تدخلها في اليمن، أو قتل جمال خاشقجي» عام 2018، في جريمة أضرّت بصورة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

«الحوار والدبلوماسية هما السبيل إلى الأمام».
لكن أزمة الطاقة التي تسبّبت بها الحرب على أوكرانيا عزّزت أهمية المملكة على الصعيد العالمي وساعدت في ترميم صورتها.

وقال هيلترمان إنّ الرياض «تريد أن تكون في الخندق نفسه مع الهند أو البرازيل، لأن هذه القوى المتوسطة إن عملت كفريق فيمكن أن يكون لها تأثير على المسرح العالمي كقادة لحركة عدم الانحياز المتجددة».

والهند من الدول التي أكدت حضورها في جدة، واصفة ذلك بأنه يتماشى «مع موقفنا الراسخ» بأن «الحوار والدبلوماسية هما السبيل إلى الأمام».

وتشارك الصين في محادثات جدة من خلال مبعوثها إلى أوكرانيا لي هوي، وقد أبدت بكين تصميمها على «مواصلة لعب دور بناء من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».

كذلك أبلغت جنوب إفريقيا أنها ستشارك في الاجتماع.

وأيدت المملكة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين الغزو الروسي، وكذلك ضم روسيا لأراض في شرق أوكرانيا، ومع ذلك، ندّدت واشنطن العام الماضي بتخفيضات إنتاج النفط التي قادتها الرياض وموسكو للمساعدة على رفع الأسعار والتي جرت الموافقة عليها في أكتوبر، ووصفتها بأنها ترقى إلى «التحالف مع روسيا» في الحرب.

«استراتيجية توازن كلاسيكية»
وفي مايو الماضي استضافت المملكة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة جامعة الدول العربية في جدة، حيث اتهم بعض القادة العرب بـ«غض الطرف» عن أهوال الغزو الروسي.

ويرى الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام عمر كريم، أنّ الرياض تبنّت «استراتيجية توازن كلاسيكية» يمكن أن تخفّف من أي موقف روسي مناهض لاجتماعات جدة.

وتابع «هم يعملون مع الروس في عدة ملفات، لذا أعتقد أن روسيا لن تعتبر مثل هذه المبادرة (...) أمرا غير مقبول».

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