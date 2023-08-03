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نزوح 20 ألفا بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:41 مساء
نزوح 20 ألفا بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
عائلات تغادر مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات، الخميس 3 أغسطس 2023 (المركز الفلسطيني للإعلام)
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قالت هيئة إنقاذ الطفولة، اليوم الخميس، إن اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسببت في نزوح 20 ألفا، من بينهم نحو 12 ألف طفل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية في المخيم أن ما لا يقل عن 13 شخصًا، معظمهم من المسلحين، قتلوا في المخيم منذ اندلاع القتال يوم السبت بين حركة فتح وإسلاميين متشددين. وذكرت مصادر أمنية إن وقفًا هشًا لإطلاق النار لا يزال ساريًا بعد مقتل اثنين من المسلحين في وقت متأخر ليل الأربعاء.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» فمخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يعيش فيه حوالي 80 ألفًا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.

- توتر مستمر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

العائلات فرت من اشتباكات مخيم عين الحلوة دون حزم أمتعتها
وقالت جمعية «نبع» اللبنانية المعنية بدعم اللاجئين إن بعض النازحين الجدد لجأوا إلى مدارس خارج المخيم. وذكر جورج جريج، مدير المنطقة في هيئة إنقاذ الطفولة: «نرى أعدادا كبيرة من الأطفال والأسر الذين يمرون بمحن ويشعرون بالارتباك بسبب استمرار الاشتباكات. فرت العديد من العائلات من العنف، ولم يكن لديها وقت لحزم الأمتعة أو الاستعداد للنزوح».

وأضاف أن بعض الأطفال انفصلوا عن والديهم والقائمين على رعايتهم، مشيرًا إلى أن عائلات أخرى تخشى مغادرة منازلها رغم محدودية ما لديها من الطعام والمياه. ومع استمرار الاشتباكات على مدى أيام، يخشى البعض أن يمتد العنف إلى مدينة صيدا الساحلية المجاورة.

وهذا الأسبوع دعا حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية التي لها نفوذ واسع في جنوب البلاد، إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال نصر الله يوم الخميس إن جماعته ليست ضالعة في تلك الاشتباكات.

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