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ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 09:15 مساء
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مقاتل من فصيل مسلح سوري يحمل مخدرات جرى ضبطها في شمال البلاد في 10 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أعلن القضاء العراقي، الخميس، توقيف تاجر مخدرات في شمال العراق، وبحوزته نحو نصف مليون حبة كبتاغون ونحو 35 كيلوغرامًا من مادة الأفيون، وفق بيان رسمي.

وتحول العراق، الذي له حدود مع إيران وسورية والسعودية، إلى ممر لتجارة المخدرات، لكن في السنوات الأخيرة تفاقم فيه استهلاك المواد المخدرة فيما تسعى الحكومة لإيجاد حلول للأزمة لا سيما عبر معالجة المدمنين.

وأكثر أنواع المخدرات انتشارًا في العراق هو الميثامفيتامين أو الكريستال الذي يأتي عمومًا من أفغانستان أو إيران. ويتوافر كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سورية، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعدُّ سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.

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القبض على تاجر مخدرات خطير شمال العراق
وقال البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق: إن «عملية نوعية أمنية استباقية في محافظة دهوك» في إقليم كردستان في شمال العراق وبالتنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات في أربيل، أسفرت عن «إلقاء القبض على تاجر بالمخدرات شديد الخطورة على أمن المجتمع».

وأوضح مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أن الشخص الموقوف وهو عراقي وينتمي إلى عصابة كبرى للتجارة بالمخدرات، وتضمّ أفرادًا من جنسيات أخرى»، بدون الكشف عن عددهم وعمَّا إذا جرى توقيفهم كذلك.

وبحسب البيان، فقد ضبطت بحوزة ذلك الشخص «حبوب مخدرة نوع كبتاغون تزن 236,476) كيلو غرامًا»، ما يساوي 540 ألف حبة وفق المصدر الأمني و«مادة الأفيون المخدرة تزن 35,755 كيلو غرامًا».

وتعلن القوات الأمنية العراقية حاليًا وبشكل شبه يومي عن عمليات مداهمة وتوقيفات مرتبطة بالمخدرات. ومنتصف يوليو أفادت وزارة الداخلية عن اكتشاف غير مسبوق لموقع لتصنيع الكبتاغون في جنوب العراق؛ حيث لا يزال تصنيع المخدرات ضعيفًا.

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