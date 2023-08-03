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«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 06:32 مساء
«داعش» يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات بسورية
زعيم تنظيم داعش أبو الحسين القرشي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن تنظيم «داعش» في تسجيل صوتي، الخميس، مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي، في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقًا» في شمال غرب سورية.

وقال الناطق باسم التنظيم أبي حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات جهادية: «لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة (...) في إحدى بلدات ريف إدلب؛ إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرًا بجراحه» بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديدًا.

- إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية

وفي 30 أبريل الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» جرى «تحييده» في سورية خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «جرى تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني في سورية».

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