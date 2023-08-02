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باريس تحقق في مسؤولية شركة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 04:53 مساء
باريس تحقق في مسؤولية شركة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف بغزة
عدي (يسار) وباسل (يمين) أصيبا بغارة إسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014، صورة ملتقطة في باريس، 20 يوليو 2023 ( أ ف ب)
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يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال وإصابة اثنين بجروح في قطاع غزة الفلسطيني في حادث يعود إلى 17 يوليو 2014.

الضحايا اتهموا الشركة بالضلوع في جرائم حرب، حسب وكالة «فرانس برس» التي سلطت الضوء على إعادة فتح تلك القضية.

أسلحة إسرائيلية تستهدف براءة الآطفال
عصر يوم الحادث، كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة إسرائيلية.

قتلت فلة البالغة الثامنة ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ عشر سنوات فيما أصيب ابنا العم عدي (16 عامًا) وباسل (9 سنوات) ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.

 وشنت إسرائيل يومها عملية أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد» استمرت من 7 يوليو إلى 26 أغسطس 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيلياً معظمهم من الجنود.

جريمة حرب مقصودة
وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن استُهدف بقصف لأنه لا يضم أي هدف عسكري، على ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.

وأكد المحامي أن هذه جريمة حرب، رافضًا فرضية الخطأ.

في أنقاض المبنى عثر على قطعة سوداء اسطوانية الشكل تحمل عبارة «أوروفاراد-باريس-فرنسا» التي محيت جزئيًا.

وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية «أوروفاراد» التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة «إكسيليا تكنولوجيز» وبيعت بعد ذلك إلى شركة «رافاييل» الإسرائيلية.

وتعتبر هذه القطعة عتاد حرب على ما جاء في وثائق اطلعت عليها الوكالة الفرنسية، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.

تحقيقات لم تنته إلى نتيجة بعد
ورفعت شكويان ضد «إكسيليا» في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع العام 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.

ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة توصيف ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ومسؤولية شركات صناعة الأسلحة.

وطالب المحامي بوقف الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ورأى المحامي أن بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب.

وقالت محامية «إكسيليا» فاليري مونوز-بونس من جهتها إنه بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة، مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي «تعاونت معه الشركة بالكامل حُفظ لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة».

في يوليو، جاء عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق.

مطالب بحل عاجل.. الإصابات لا تزال في جسد الضحايا
وقال عدي شحيبر: «عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا، وقد أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرا».

وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة «طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلًا وعلاجًا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة».

ووصف باسل وعدي بالتفصيل للوكالة الفرنسية خلال لقاء في باريس إصابتهما وما تركته من آثار.

وأكد عدي الذي لديه ندب كبير في البطن وعطب في الساق اليمنى وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى «لا زلت أتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرًا، دمرتني نفسيًا بالكامل».

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