  • Alwasat News
Atwasat

سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة المهجورة قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 11:29 صباحا
سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة المهجورة قبالة اليمن
ناقلة النفط «صافر» في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، 12 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة «صافر» المهجورة قبالة ميناء «الحُديدة» اليمني في البحر الأحمر إلى سفينة بديلة، بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.

وقد أطلقت المنظمة الأممية، الأسبوع الماضي، عملية سحب حمولة «صافر»، البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، إلى السفينة الجديدة، في عملية تستهدف تجنّب كارثة بيئية في المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي قوله على «تويتر»: «أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة جرى نقله إلى السفينة البديلة «اليمن» في الأيام السبعة الماضية». وأعلن غريسلي سابقا أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من ثلاثة أسابيع.

بدء سحب النفط من ناقلة «صافر» المهجورة قبالة اليمن
«غرينبيس» تشيد بعملية نقل النفط من «صافر» اليمنية وتحذر من «كارثة بيئية»
«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»

مسؤول أممي: سحب النفط من «صافر» بسلاسة تامة
بدوره، أكد المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة حتى الأربعاء. وقال إلى «فرانس برس»: «وصلنا إلى علامة 55% اليوم الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش)»، وتابع: «السحب يتواصل بسلاسة تامة».

وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية، التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب في أضرار بنحو 20 مليار دولار.

ترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاما، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بُعد نحو خمسين كيلو مترا من ميناء «الحُديدة» الإستراتيجي غرب اليمن الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت العام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، لمساندة السلطة المعترف بها دوليا. وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يوميا، إذ سيتسبب في اضطرابات بمسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل

مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل
الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال
قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»

قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»
الليبي أحمد الكوم يفوز بالقاضية في أفريقية الملاكمة (صور)

الليبي أحمد الكوم يفوز بالقاضية في أفريقية الملاكمة (صور)
9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال أغسطس

«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال أغسطس
حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة

حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد

مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع

الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع
ضبط تاجر مخدرات في سوق الخميس حاول إلقاء قنبلة على الأمن

ضبط تاجر مخدرات في سوق الخميس حاول إلقاء قنبلة على الأمن
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة معاليه أودميم
إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة معاليه أودميم
ارتفاع عدد مصابي حادث مستوطنة أدوميم إلى ستة
ارتفاع عدد مصابي حادث مستوطنة أدوميم إلى ستة
مقتل 5 جنود في هجوم جديد لـ«القاعدة» بجنوب اليمن
مقتل 5 جنود في هجوم جديد لـ«القاعدة» بجنوب اليمن
روسيا تعلن استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية
روسيا تعلن استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية
السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض
السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في......
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب دارفور
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب ......
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم...
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن الدولة
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على ......
المزيد
سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة المهجورة قبالة اليمن
سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة المهجورة قبالة اليمن...
الكويت تكافح للتكيف مع الحرارة العالية
الكويت تكافح للتكيف مع الحرارة العالية...
الرئيس التونسي يُنهي مهام بودن.. ويكلف أحمد الحشاني برئاسة الحكومة
الرئيس التونسي يُنهي مهام بودن.. ويكلف أحمد الحشاني برئاسة ......
السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض
السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض...
روسيا تعلن استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية
روسيا تعلن استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للقوات ......
المزيد