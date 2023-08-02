سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة المهجورة قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة «صافر» المهجورة قبالة ميناء «الحُديدة» اليمني في البحر الأحمر إلى سفينة بديلة، بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.

وقد أطلقت المنظمة الأممية، الأسبوع الماضي، عملية سحب حمولة «صافر»، البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، إلى السفينة الجديدة، في عملية تستهدف تجنّب كارثة بيئية في المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي قوله على «تويتر»: «أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة جرى نقله إلى السفينة البديلة «اليمن» في الأيام السبعة الماضية». وأعلن غريسلي سابقا أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من ثلاثة أسابيع.

بدء سحب النفط من ناقلة «صافر» المهجورة قبالة اليمن

«غرينبيس» تشيد بعملية نقل النفط من «صافر» اليمنية وتحذر من «كارثة بيئية»

«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»

مسؤول أممي: سحب النفط من «صافر» بسلاسة تامة

بدوره، أكد المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة حتى الأربعاء. وقال إلى «فرانس برس»: «وصلنا إلى علامة 55% اليوم الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش)»، وتابع: «السحب يتواصل بسلاسة تامة».

وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية، التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب في أضرار بنحو 20 مليار دولار.

ترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاما، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بُعد نحو خمسين كيلو مترا من ميناء «الحُديدة» الإستراتيجي غرب اليمن الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت العام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، لمساندة السلطة المعترف بها دوليا. وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يوميا، إذ سيتسبب في اضطرابات بمسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.