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الكويت تكافح للتكيف مع الحرارة العالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 09:42 صباحا
الكويت تكافح للتكيف مع الحرارة العالية
أشخاص يحاولون حماية أنفسهم من الشمس في ظل شجرة في العاصمة الكويتية، 30 يوليو 2023. (أ ف ب)
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زقاق وأشجار نخيل ومتاجر أسفل المباني الصغيرة وشرفات مطاعم مزدحمة.. يبدو المكان كطريق عادي في أحد الشوارع، ولكنه في الحقيقة يقع في مركز تسوق فاخر مكيَّف في الكويت، أحد أكثر دول العالم حرا.

يقتبس هذا المكان مظهرا من مظاهر الحياة الطبيعية، ليوفر ملاذا لبعض من سكان الدولة الخليجية الغنية بالنفط، البالغ عددهم نحو أربعة ملايين، وقد اعتادوا صيفا حارقا تصل فيه الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية. أما في الخارج فنادرا ما يُشاهد المارة، حتى في السوق التقليدي، حيث يسير عدد قليل من الأشخاص، وقد أنهكتهم الحرارة، وفق وكالة «فرانس برس».

في هذا السوق، يفتح عبدالله أشكناني متجر التمور الذي يديره منذ 30 عاما خلال فصل الصيف، على الرغم من أنه يدرك تماما أن الحر يحد من أعداد الزبائن بشكل كبير. وقال الإيراني البالغ من العمر 53 عاما، والمقيم في الكويت منذ 1997، إلى «فرانس برس»: «في الصيف يغادر معظم الناس ويبقى عدد قليل. لا أحد في السوق في غالبية الأوقات».

خلف قماش شفاف عند شرفة مقهى قريب، تجلس مجموعة من الكويتيين بالقرب من مكيف هواء. ويقول أبو محمد الذي ارتدى ثوبا تقليديا أبيض: «نجحنا في تحمل الحرارة بفضل التكييف في المنزل وفي السيارة وفي هذا المقهى». لكن هذا المتقاعد، الذي يقول إنه نسي عمره، يدرك أيضا أن الاستهلاك المفرط للطاقة، من ناطحات السحاب إلى السيارات الكبيرة، «جلب هذا الحر» إلى الكويت.

وعلى غرار دول الخليج الأخرى، فالكويت دولة منتجة للنفط، وهي صناعة تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتسهم الدولة في أحد أعلى معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم.

«زحف الفصول»
في حين أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمر بحالة من «الغليان» هذا الصيف، يحذر خبير الأرصاد الجوية الكويتي المعروف عيسى رمضان من أن «ما يحصل عندنا سيحصل في مكان آخر». ويرى أن مناطق جنوب العراق وشمال السعودية تشهد صيفا حارا وجافا بشكل خاص بسبب موقعها الجغرافي والرياح الشمالية الغربية.

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ففي شمال الكويت، وبعد تجاوز الحرارة فيها 50 درجة مئوية، تسجل منطقة مطربة القاحلة بعضاً من أعلى درجات الحرارة في العالم بعد وادي الموت في الولايات المتحدة.

ومع تزايد استهلاك الطاقة، اشتدت معدلات الاحتباس الحراري على مدى العشرين عاما الماضية، وامتدت فترة الحرارة الشديدة «من أسبوعين إلى شهر تقريبا»، حسب ما أفاد رمضان إلى «فرانس برس».

وأوضح: «هناك زحف للفصول. ففصل الصيف مثلا، بدل أن ينتهي نسبيا، وندخل فصل الخريف في بداية سبتمبر، أصبح يمتد لفترة أكبر ما بين أسبوعين إلى شهر تقريبا، وتبدأ الحرارة تنخفض بداية أكتوبر». وقال إنه في نهاية القرن الماضي، أصبح عدد الأيام التي تبلغ فيها الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية نحو 64 يوما.

وتملك الدولة الثرية بعض أكبر احتياطيات الذهب الأسود في العالم، وقد استثمرت أخيرا فقط في النقل العام والطاقة الخضراء، ولا سيما مشروع الشقايا، أول محطة تجارية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد.

مشروعات للطاقة المتجددة
تؤكد المديرة العامة بالوكالة للهيئة العامة للبيئة، سميرة الكندري، إلى الوكالة الفرنسية أنه «بالفعل هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال السنوات الاخيرة»، مشيرة إلى وجود «عدة مشروعات للطاقة المتجددة، أهمها الشقايا».

وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع «اكتملت»، مضيفة: «نحضر حاليا للمرحلة الثانية، حتى يصبح 15% من إنتاج الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2035. وإن شاء الله، في خطوة مستقبلية سنزيد هذه النسبة».

مبادرات فردية للتكيف مع الحرارة
على الأرض، هناك بعض المبادرات الفردية، ومن بينها مبادرة عيسى العيسى، وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر 46 عاما، والذي زرع الأشجار في المنزل كـ«هواية».

لكن خلال العام 2020، درس القضية بشكل أكبر، وأسس مشروع «غابة الكويت»، لزراعة «أول غابة» في البلاد على مشارف العاصمة، مدركا أن الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون. وفي قطعة أرض خالية بالقرب من منزله، بدأ في زراعة الأشجار، ويتفقدها في الصباح الباكر في ظل 46 درجة مئوية.

ويقول العيسى إلى «فرانس برس»: «أكثر الأماكن التي نحتاج فيها للأشجار هي الأماكن الملوثة والأماكن الصناعية والأماكن التي يعيش فيها البشر»، معتبرا أنه أصبح من الملحّ «فصل المناطق السكنية بالخضرة».

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