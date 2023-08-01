السودان.. انهيار 400 منزل جراء الأمطار في ولاية النيل الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بولاية النيل الأبيض في السودان، الثلاثاء، بانهيار 400 منزل كليًا وجزئيًا بمدينة الجبلين، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشارت السلطات المحلية إلى عمليات إجلاء بعض الأسر التي سقطت منازلهم بشكل كامل وترحيلهم إلى أماكن آمنة.

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وتفقدت لجنة طوارئ الخريف بالمحلية الأحياء التي تأثرت بفعل مياه الأمطار، كما وقفت على المصارف الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وقال مدير وحدة الجبلين الإدارية محمد سليمان إن اللجنة تدخلت بشكل عاجل لتوسعة المصارف وإزالة بعض المعابر التي كانت تستخدم لعبور المواطنين في بعض الأحياء، وذلك لاستيعاب كميات المياه الكبيرة وغير المعهودة والتي فاقت قدرة استيعاب المصارف.