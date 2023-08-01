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ارتفاع عدد مصابي حادث مستوطنة أدوميم إلى ستة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 06:02 مساء
ارتفاع عدد مصابي حادث مستوطنة أدوميم إلى ستة
قوات إسرائيلية قرب مهاجم فلسطيني أطلق النار بمستوطنة معاليه أدوميم، الأول من أغسطس 2023 (أ ف ب)
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أصيب ستة إسرائيليين بجروح بعدما فتح فلسطيني مسلح النار أثناء وجودهم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، حسب الشرطة الإسرائيلية ومصادر طبية، فيما كانت الأرقام الأولية تشير إلى أربعة مصابين. 

وقالت الشرطة في بيان: إن شخصًا فتح النار على مجموعة من الناس في معاليه أدوميم، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت الشرطة في بيانها تحديد المتهم من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة. وأفادت في بيان لاحق أنه قتل برصاص الشرطي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: إنها تبلغت رسميًّا من هيئة الشؤون المدنية «باستشهاد» الشاب مهند محمد المزارعة (20 عامًا) برصاص الاحتلال في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية: إن طواقمها نقلت في مروحية أربعة رجال مصابين جروح أحدهم خطيرة.

حالتان في حالة خطيرة
وذكر مستشفيان في القدس إنهما يعالجان ستة مصابين، اثنان منهم في حالة خطيرة. وقال الضابط الذي أطلق النار في اتجاه المنفذ: إنه رأى رجلًا يرتدي سترة صفراء يحمل مسدسًا.

وشهد العام الجاري منذ بدايته تصاعدًا في أعمال العنف بين الجانبين؛ إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 203 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيليًّا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصَّر من الجانب الفلسطيني.

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