قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم، منها المساس بالذات الأميرية، للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم»، وفق وكالة «رويترز».

وقد شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية، أو ما عرف بقضية «اقتحام مجلس الأمة»، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.

موافقة 59 نائبا كويتيا

أعلن أحمد السعدون، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب، ويتضمن الحق في رد الاعتبار لمن حرم الانتخابات، لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه حقه الانتخابي أبديا.

المعارضة تحصد غالبية مقاعد البرلمان الكويتي

البرلمان الكويتي يفشل في عقد أولى جلساته بعد إعادة مجلس 2020.. رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر

البرلمان الكويتي يخفق في عقد أولى جلساته بعد قرار «الدستورية»

كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، للإشراف على العملية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.