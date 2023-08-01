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قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 12:52 مساء
قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»
إحدى جلسة مجلس الأمة الكويتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم، منها المساس بالذات الأميرية، للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم»، وفق وكالة «رويترز». 

وقد شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية، أو ما عرف بقضية «اقتحام مجلس الأمة»، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.

موافقة 59 نائبا كويتيا
أعلن أحمد السعدون، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب، ويتضمن الحق في رد الاعتبار لمن حرم الانتخابات، لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه حقه الانتخابي أبديا.

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كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، للإشراف على العملية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

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