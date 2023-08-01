اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر.. آمال في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط

برعاية مصرية، عقدت في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، يوم الأحد الماضي اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، والتي شهدت مناقشات انتهت بدعوة الأخير تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

على جانب آخر التقى أبو مازن الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة ما تمخضت عنه مناقشات العلمين الجديدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل، التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقبل بدء الاجتماعات عقد الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المشاركين في الاجتماع والوفود المرافقة، السبت اجتماعات تحضيرية ثنائية وجماعية، أكدوا خلالها ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق مدينة القدس.

وشدد المجتمعون على ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

لجنة من الأمناء العامين

من جانبه دعا «أبو مازن» إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال عباس، في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية، «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.. وإن اجتماع اليوم يعد خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي أرجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريبا».

- مصر تستضيف اجتماعا للفصائل الفلسطينية لبحث تطورات المصالحة الوطنية

وكان الرئيس الفلسطيني، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية ، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي إن السيسي أكد للرئيس الفلسطيني دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني، معرباً عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه؛ قال الرئيس الفلسطيني إن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دولياً وإقليمياً وميدانياً، ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف فهمي أن لقاء الزعيمين شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.