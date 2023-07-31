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إيران تقترح تنظيم «منتدى حوار» مع دول الخليج لوضع «ترتيبات أمنية جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 09:51 مساء
إيران تقترح تنظيم «منتدى حوار» مع دول الخليج لوضع «ترتيبات أمنية جديدة»
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي في لقاء مع وكالة تسنيم الإيرانية، 31 يوليو 2023
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أعلن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، الإثنين، اقتراح طهران تنظيم «منتدى حوار إقليمي» مع دول الخليج، بهدف التوصل مستقبلاً إلى «ترتيبات أمنية جديدة»، لافتا إلى أن الاتفاق الذي أبرم في مارس الماضي مع الرياض «مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج».

ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية تصريحات عنايتي في لقاء مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، قال فيها إن الاتفاق السعودي - الإيراني الذي أبرم في الصين «أمر ثنائي تماما، ورغبة مشتركة بين البلدين»، متوقعا أن يكون للاتفاق «أبعاد وتداعيات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال، وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة».

كما توقع عنايتي أن يحقق البلدان «نتائج مناسبة وملموسة في مختلف المجالات»، واصفاً علاقات بلاده مع السعودية بـ«الواسعة والعميقة للغاية»، ولافتاً إلى أن «الجانبين أعلنا تعيين سفيرهما وكادرهما الدبلوماسي. كما نشطا سفارتيهما في العاصمتين، وجرى هذا العمل بشكل متوازن، وبنسبة خطأ تقارب 5%».

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وقال: «سفارة إيران في السعودية نشطة بشكل كامل، والمشرف على السفارة الإيرانية عقد لقاءات عديدة مع مسؤولي وزارة الخارجية»، مضيفا: «ما نراه من مذكرات وإجراءات سعودية يدل على أن هذه الدولة تحاول فتح سفارتها في الوقت الذي يرونه هم مناسبا».

وعن تقييمه العلاقات بين البلدين بعد استئناف التمثيل الدبلوماسي، أجاب عنايتي: «نحن بالتأكيد نرسم أفقاً جيداً لهذا التعاون، وبدأنا من نقطة مشتركة»، معربا عن اعتقاده أن «ما حدث بين إيران والسعودية لا يمكن أن يكون رغبة ثنائية فحسب، بل رغبة إقليمية أيضاً».

وتطرق عنايتي إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث قال: «نأمل أن يظهر حجم التبادل التجاري رقماً جيداً كأحد معايير تطور العلاقات، ونتوقع أن تكون اللجنة المشتركة للبلدين قادرة على أن تتشكل في ظل الفرصة التي أمامنا، وأن تتمكن من تنسيق وتطوير العمل الاقتصادي والتجاري مع السعودية».

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