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توتر مستمر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 12:04 مساء
توتر مستمر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان
مسلح يختبئ في إطار الاشتباكات بين حركة فتح وعناصر مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، 30 يوليو 2023. (أ ف ب)
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شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، تبادلاً لإطلاق النار إثر يومين من مواجهات عنيفة أوقعت ستة قتلى وأسفرت عن حركة نزوح، وفق ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».

واندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات مسلحة، وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات الإسلامية، قبل أن يقتل قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه الأحد في كمين محكم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرى التوصل الأحد إلى وقف لإطلاق النار لكن الاتفاق لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال الليل، زادت حدتها صباح الإثنين، وفق مراسل وكالة «فرانس برس» في مدينة صيدا، حيث يقع المخيم.

«ارتفاع وتيرة الاشتباكات»
وأفاد مراسل «فرانس برس»، عند مدخل المخيم عن سماع دوي تبادل للطلقات النارية الرشاشة والقذائف.

كذلك، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى «ارتفاع وتيرة الاشتباكات» التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

ويتركز تبادل إطلاق النار، وفق الوكالة، من ناحية حي الطوارئ الذي يعتبر معقلاً للمجموعات المسلحة.

- 6 قتلى بينهم قائد عسكري من حركة فتح في اشتباكات مخيم عين الحلوة

وقال مسؤول شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار لوكالة «فرانس برس»، «هناك ضغوط لمنع التصعيد تماماً ويفترض أن تعود الأمور لطبيعتها قريباً».

وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس»، صباح الإثنين العشرات غالبيتهم نساء وأطفال يحملون أمتعة خفيفة يغادرون المخيم عبر حواجز الجيش اللبناني، وقد لجأ العشرات خلال اليومين الماضيين إلى مسجد قريب.

وسقطت قذائف عدة خارج حدود المخيم خلال اليومين الماضيين، وفق المراسل.

كذلك، أجلى مستشفى محاذ للمخيم مرضاه إلى مستشفيات أخرى في صيدا التي أغلق عدد من المحال فيها أبوابه خشية التصعيد.

ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سورية.

وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصا بين الفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

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