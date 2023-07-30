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6 قتلى بينهم قائد عسكري من حركة فتح في اشتباكات مخيم عين الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 09:29 مساء
6 قتلى بينهم قائد عسكري من حركة فتح في اشتباكات مخيم عين الحلوة
عائلات فلسطينية تخلي منازلها في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان على خلفية اشتباكات بين حركة فتح واسلاميين في 30 يوليو 2023. (أ. ف. ب)
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قُتِل ستة فلسطينيين بينهم قائد عسكري في حركة فتح في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية وتجددت اليوم الأحد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

قتلى حركة فتح في مخيم عين الحلوة
وقُتل القائد العسكري في فتح مع أربعة من رفاقه في كمين اليوم الأحد، وفق ما أفاد القيادي في الحركة منير مقدح لوكالة «فرانس برس». وجاء ذلك بعد معارك ليلية داخل المخيم بين عناصر من فتح وآخرين من مجموعات إسلامية.

ونعت حركة فتح في بيان «القائد اللواء أبوأشرف العرموشي ورفاقه الشهداء مهند قاسم وطارق خلف وموسى فندي وبلال عبيد الذين اغتالتهم أيادي الغدر والإجرام والإرهاب بعملية آثمة جبانة».

اشتباكات بين حركة فتح وجماعة الشباب المسلم
وأشار مصدر فلسطيني في المخيّم، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إلى اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وجماعة الشباب المسلم في المخيّم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية، تسببت بمقتل عنصر في الجماعة وجرح ستة أشخاص. وبين الجرحى قيادي إسلامي.

وأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره في سقوط قذيفة هاون مصدرها الاشتباكات في المخيم «داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة».

- قتيل جراء اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

وتجددت الاشتباكات اليوم الأحد بعد تراجعها لساعات، وفقا لمصوّر في وكالة «فرانس برس». وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن «حصيلة أولية» للاشتباكات بلغت ستة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحًا، لافتة الى أن «الرصاص الطائش طاول أحياء ومنازل في مدينة صيدا وكذلك انفجر عدد من القذائف في محيط المخيم ما أدى إلى وقوع إصابات».

توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان اليوم الأحد أن «توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين».

وأضاف ميقاتي أن «تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقًا لها». مطالبًا «القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن إلى السلطات اللبنانية».

الاتفاق على وقف إطلاق النار
وخلال اجتماع للفصائل الفلسطينية ضم ممثلين لحركة فتح، جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارًا من السادسة مساء (15.00 ت غ). وحضر الاجتماع أيضا ممثلون لحركة أمل وحزب الله. وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» بأن وتيرة الاشتباكات تراجعت مساء الأحد.

والاشتباكات بين مجموعات متنافسة أمر شائع في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين، انضمّ إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سورية. وبموجب اتفاق ضمني يعود إلى سنوات طويلة، لا يدخل الجيش اللبناني المخيّمات الفلسطينيّة، تاركًا مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم داخلها.

ويُعد مخيّم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويُعرف أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون فيه. وثمّة أكثر من 450 ألف فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا في لبنان. ويعيش معظمهم في 12 مخيمًا رسميًّا للاجئين، غالبًا في ظروف بائسة، ويواجهون مجموعة قيود قانونيّة، وفق وكالة «فرانس برس».

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