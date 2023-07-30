مصر تستضيف اجتماعا للفصائل الفلسطينية لبحث تطورات المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

ينعقد في مصر الأحد اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى مصالحة وطنية، فيما تأتي هذه المحادثات بالتزامن مع تجدد التوترات الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني.

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مدينة العلمين بشمال مصر، السبت، للمشاركة في الاجتماع الذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن «لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري» عبد الفتاح السيسي، وأن عباس سوف «يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية».

كذلك وصل صباح السبت زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إلى مصر على رأس وفد من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

حركة الجهاد الإسلامي تقاطع الاجتماع

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أنها تقاطع هذا الاجتماع احتجاجا على اعتقال عدد من أعضائها وأعضاء فصائل أخرى، في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

والفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان، فتح بقيادة محمود عباس وحماس، على خلاف منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.

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وفي العام التالي للانتخابات، اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين أدت إلى ولادة نظامين سياسيين منفصلين: السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وحيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، وسلطة بقيادة حماس في قطاع غزة الذي يقطنه 2,3 مليون نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي.

وأفاد مسؤول فلسطيني سيشارك في الاجتماع أن لقاء الأحد في مصر يهدف إلى «إنهاء الانقسام».

وتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع يرمي إلى «الاتفاق على خطة وطنية للتعامل مع ممارسات إسرائيل المتطرفة وعدوانها»، و«إنهاء الانقسام لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».

بدوره، قال طاهر النونو المسؤول في حماس ومستشار زعيمها إسماعيل هنية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحركة «تريد توحيد الموقف الفلسطيني والاتفاق على خطة وطنية... للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي».

وكان محمود عباس وإسماعيل هنية قد التقيا الأربعاء في منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.